寓武於舞，以舞會友！卡波耶拉教育與指導團體台灣分部，將於6月3日在高雄衛武營國家藝術中心第四排練室舉辦年度演出，並邀請2位巴西卡波耶拉大師蒞臨指導，及親自頒授晉級道帶認證給台灣學員，這場國際晉級頒帶典禮同時也匯集了來自日本、菲律賓、香港等多國好手，在後疫時期為台灣熱愛卡波耶拉運動的朋友重啟國際交流。

卡波耶拉（CAPOEIRA），源自巴西黑奴歷史文化，發展成為全球唯一將武術融入音樂的運動。透過音樂的力量，讓卡波耶拉能夠跨越國界、性別和年齡的限制，推廣到全世界，將所有人連結在一起。在台灣也有人將卡波耶拉稱為巴西戰舞，招牌動作包括倒立、空翻和迴旋踢等，是一項結合音樂、舞蹈和文化的武藝。

Jean教授來台後前往高雄市立巴楠花部落國民中小學和高雄市瑞豐國民中學進行探訪和演講。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

「是武術也是藝術！」聯合國教科文組織在2014年將卡波耶拉列為巴西無形文化資產，進行的方式是在眾人圍繞之中，伴隨音樂歌唱的節奏，輪流以兩人一組，以不傷害對手為原則，用時而對戰時而共舞的方式進行「對話」。其中精湛的武術動作，多年來也被運用於電影、動畫和電競遊戲之中，也能在時下年輕人風靡的街舞流行文化中看到融合與演變。

從巴西遠道而來的兩位卡波耶拉大師，分別是Jean Barros da Silva教授和Daniel Silva先生。Jean教授來自巴西薩爾瓦多，是卡波耶拉教育和指導團體（G.U.E.T.O）創辦人，現職為巴西巴伊亞州立聯邦大學運動學教授，曾出版過3本關於學習卡波耶拉的專書。同時他也是現任「世界卡波耶拉聯盟」會長，致力在全世界推廣卡波耶拉教育活動。

Daniel Silva先生學習卡波耶拉長達40年，教學經驗豐富，在巴西各地及中南美洲、歐洲、非洲及亞洲等多個國家不斷舉辦課程和講座傳承卡波耶拉。他還致力於棍棒舞maculele、傳統森巴舞和其他民間舞蹈藝術，更是一位出色的打擊樂手及製作樂器匠師，無疑是現代巴西年輕一代最出色的卡波耶拉大師之一。

在高雄深耕10年的Capoeira教練廖洳平表示：「自疫情以來被逼一直中斷的國際交流，終於可以重啟。Jean教授來台後，已經率先前往高雄市立巴楠花部落國民中小學和高雄市瑞豐國民中學進行探訪和演講，體驗台灣原住民文化的同時，也為學生介紹了巴西文化。」

文化交流的活動過後，這2位巴西卡波耶拉大師將出席並指導6月3日在衛武營國家藝術中心舉辦的晉級頒帶典禮（Batizado），為了讓學員們在學習過程獲得更多的自信和進步，在一年一度的典禮上，2位巴西卡波耶拉大師會透過現場實際對打表現來檢定學員程度，來頒發證書和道帶以示鼓勵。