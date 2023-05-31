MC HotDog熱狗受邀成為「黑松沙士PLUS強碳酸」年度代言人，同時改編經典歌曲唱出品牌調性。（黑松提供）

伯朗咖啡全新推出350ml輕巧寶特瓶咖啡「伯朗Pure Brew美式咖啡(無糖)」、「伯朗Pure Brew拿鐵咖啡」。（金車提供）

「伯朗Pure Brew咖啡系列」特別選用350ml輕巧的圓潤曲線寶特瓶，增加飲用與攜帶的便利性及時尚感。（金車提供）

夏季是飲品銷售旺季，不少飲品大廠趁勢讓經典項目更換包裝、精進口味，好比黑松沙士讓氣泡感更強勁；金車伯朗咖啡則推出更輕巧的寶特瓶咖啡，訴求便攜又有時尚感。

黑松沙士看好飲料市場紛紛出現強碳酸、高刺激感等氣泡飲料新品，便抓住商機於今（31日）推新產品「黑松沙士PLUS強碳酸」，加入高含量的碳酸氣泡，搭配刺激味蕾的檸檬酸，喝起來超越一般汽水的爽快感，同時也邀請到「嘻哈教父」MC HotDog熱狗擔任品牌代言人，將經典歌曲《貧民百萬歌星》改編為《遇強則爽》，唱出品牌的「玩強態度」。新品已於各大通路上市，即起在便利商店享單瓶27元、2瓶49元嘗鮮價優惠。

金車伯朗咖啡同樣在今日宣布推350ml輕巧寶特瓶咖啡－「伯朗 Pure Brew 美式 咖啡(無糖)」、「伯朗 Pure Brew 拿鐵咖啡」，100％採用咖啡原豆現磨現萃，完整封存咖啡飽滿香氣與醇厚滋味，打造如同咖啡館般現煮咖啡風味。全新「伯朗 Pure Brew 咖 啡系列」以都會感深藍色代表美式咖啡、溫暖米白色代表拿鐵咖啡，瓶身上的手寫字樣「Café lounge on the go！」則傳達隨時帶著走的咖啡館氛圍，每瓶建議售價 35 元， 即日起於全台各大通路陸續上架。