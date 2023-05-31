食藥署上月底預告開放加拿大全牛齡牛肉進口引發爭議，今30天預告期滿，食藥署表示收到各界正反意見，考量技術性風險可接受，定調可開放加拿大全齡牛肉進口，至於正式開放時間點還有待府院高層進一步討論。

食藥署今表示加拿大全齡牛開放預告期已滿，具體上路時間由府院高層拍板。（食藥署提供）

食藥署表示，加拿大全齡牛開放一事，有2則支持意見以及3則反對意見。（食藥署提供）

目前我國僅開放加拿大30月齡以下牛肉進口，為因應加拿大官方要求開放全齡牛，食藥署在上月27日預告修正草案，開放在30天內接受各界正反意見陳述。食藥署食品組副組長鄭維智表示，預告期間共收到15則意見，其中有2則正向意見、3項負面意見，其餘意見則有10則。

鄭維智進一步指出，正向意見包含立委表達的支持，負向意見則來自公協會，以及消基會及消費者的反對意見，其餘意見則要求應提供查廠報告、風險評估報告等，並不具特別正反立場。

食藥署表示，2022年加拿大牛肉輸銷國家前十名分別為美國、日本、墨西哥、南韓、越南、香港、沙烏地阿拉伯、台灣、菲律賓、荷蘭，其中僅有南韓、沙烏地阿拉伯以及台灣仍限制30月齡以下牛肉，因此加方在2021年提出申請開放，我國則已召開專家會議，評估肉品的食用風險可接受。

食藥署指出，在加拿大牛外銷前十名國家中，僅有南韓、沙烏地阿拉伯與台灣仍限制30月齡以下產品。（食藥署提供）

食藥署副署長林金富表示，我國已經吃了16年的加拿大牛肉，加牛也賣到世界上很多國家，安全性有受到一定監控，目前開放全齡牛已是世界趨勢。至於預告期滿是否代表立即生效？他則強調加牛全面開放一事會由府院高層完成跨部會討論後再決定上路時間。