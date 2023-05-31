中天綜合台《小明星大跟班》明（6月1日）晚間10點播出「這些行為真的太離譜，沒公德心的人真的要不得」，來賓詹惟中無奈表示開心入住新房卻每天被吵到精神耗弱：「它前面是公園綠意盎然，我買3樓的房子有13樓的視野，我想說賺到了就很開心的住進去，但第2天早上6點就發現公園有老人家在唱歌、跳土風舞，我幾乎每天被吵，有年輕人去跟他們理論也被罵到臭頭。」

詹惟中入住新房卻每天被吵到精神耗弱。（中天綜合台提供）

主持人Sandy則幫忙出主意：「如果去跟他們說這裡風水不好，在這邊跳舞身體會越來越差，搞不好他們就換地方了。」詹惟中透露試過用這個說法去溝通，但依舊無法解決問題：「我花很多錢去做隔音也沒效，最後我只好整個裝潢顛倒過來，把書房改成臥室。」

曾碰過「惡鄰雞」的Sandy也很同情詹惟中的遭遇：「我住的地方旁邊學校養了一隻雞，早上4點就開始一直叫到下午4點，我戴耳塞還是聽得到，大家也沒辦法，因為你也無法對一隻雞道德勸說，不過後來就沒聲音了，因為他們學校的生命教育課教完了。」

但Sandy對於小孩搭飛機的吵鬧行為也很頭痛：「前排的小朋友一直在講話，我就想家長什麼時候要阻止他，因為那小孩轉過來跟我旁邊的乘客說了1個多小時『阿姨，妳好醜喔』，大家都被弄到好想轉過去看她到底有多醜。」在場來賓好奇家長的處理方式，Sandy則尷尬分享：「這個女生有跟他爸媽講說『可以請他安靜嗎』？然後那個爸爸看了她一眼，就跟小孩說『講小聲一點』。」