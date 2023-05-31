智崴2022年合併營收為8.03億元，較2021年的7.87億元，成長約2％，每股稅後虧損0.99元，31日的股東會除了通過虧損撥補，也通過每股發放1.50元現金股息。

智崴股東會也進行第八屆董事改選，並增加一席獨立董事席次，新的董事當選名單包括歐陽志宏、陳志全、黃金火、以及鄭森豪等4位董事，另有4位獨董李明憲、劉志鵬、邱日清、以及林耕新，其中，林耕新是新增的獨立董事，新任董事隨即召開臨時董事會，並進行第八屆董事長遴選，會中經董事提名、並全體董事投票後通過，由智崴資訊創辦人歐陽志宏當選新一屆董事長。

智崴累計今年前4月營收2.46億元，年增16.40％，智崴董事長歐陽志宏表示，由於2022年新型冠狀病毒（COVID-19）疫情的影響，已經趨緩，國際觀光旅遊人數持續回升，國際主題樂園都迎來超越2019年疫情之前的業績新高，業者也積極導入新型設備，吸引顧客回流，對智崴的後市發展，相當樂觀。

他說，去年在研發團隊的努力下，成功推出新型態飛行劇院o-Ride，由於具有能夠快速搭建和可移動的特性，符合業主彈性營運的需求，提升飛行劇院市場滲透率，達到市場全覆蓋。

此外，智崴也透過與國內廠商合作，打造LED小型球幕體驗座艙，為高端營運商提供更沉浸的個人化遊樂體驗，在全球觀光市場回暖情況下，智崴掌握旅遊復甦先機，持續推動自營點市場佈局，除了在世界知名的紐約時代廣場（Times Square）開幕首座博物館式飛行劇院RiseNY，更攜手歐洲最大主題樂園營運商默林娛樂（Merlin Entertainment）組成營運行銷聯盟，共同推廣海外投資據點This is Holland，營業收益成果亮眼。

歐陽志宏指出，智崴放眼成為多媒體體感娛樂（Media Based Attraction）的領導廠商，以完整的飛行劇院產品線，穩固既有市場領導地位，同時，積極以創新技術開發更多元、豐富的沉浸式體驗設備，以多樣化的產品和服務為客戶提供解決方案。

在拓展全球的營運據點之餘，也著力加速擴充數位內容影片資料庫，透過開發高效率的影片製作與拍攝技術，以及與內容商的策略合作，快速累積影片數量，讓豐富的影片內容和多元的遊樂設備產品，成為銷售推廣上相輔相成的兩大引擎。