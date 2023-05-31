高齡93歲的張姓老翁29日提著裝有16萬現金的塑膠袋到銀行要匯款，表示是要用於裝潢的費用，但行員了解這是熟悉的詐騙手法，便通知警方到場。沒想到警方到場後張翁情緒失控，不停向警方表示不是詐騙，還怒吼警方，經過警方長時間對談後，張翁才接受警方勸阻，保住16萬現金。

93歲張翁近期學會使用智慧型手機後，在臉書上看見自稱「投資必勝」的股票分析師，並依指示加入對方line好友，加入聊天後，張翁在對方不斷張貼獲利資訊及鼓吹代操好賺的情形下，張翁便提著16萬現金前往銀行匯款。

行員驚覺有異報警，警方到場了解時，張翁不斷深信對方不是詐騙集團，還堅持使用對方教的說法，說16萬是要用於裝潢費用，講到後面張翁情緒失控，不斷叫警方不要查（對方帳戶），還大吼警方說「不是詐騙！」。在警方耐心勸阻後，張翁才接受警方說法，將緊握在手中的16萬現金帶回家裡。