國民黨主席朱立倫31日前往台北市議會參加黨團大會，在會中他也向黨內同胞喊話，最重要的要團結努力，讓國民黨2024重返執政，黨提名的候選人侯友宜是中道理性、穩健務實的代表，也是實實在在能夠代表國民黨中道路線的候選人。

民進黨在選舉中最愛用三大奧步，第一是搞國民黨內鬨、第二一定會製造「換侯論」、第三則是希望藍白不要合作，非綠不要結盟，「請大家不要中計」，大家就穩紮穩打，讓社會可以看到腳踏實地的國民黨。

朱立倫今在台北市長蔣萬安的陪同下，前往台北市議會參加黨團大會，同時頒發新任書記長聘書給議員王欣儀，朱立倫致詞時說道，俠女書記長王欣儀是再次回鍋，責任重大要讓蔣萬安政見可以落實，朱說，台北作為首善之都，議會同仁都是戰將中的戰將，而蔣萬安擔任台北隊長，最重要的要團結努力讓2024重返職政。

朱說，國民黨提名的侯友宜是中道理性、穩健務實的代表，也是實實在在能夠代表國敏黨中道路線的候選人，他從提名前就知道，民進黨最愛使用的三大奧步，第一就是不斷見縫插針造成對立，製造國民黨內鬨，第二件事情就是希望或故意製造這樣的謠言，透過帶風向民調喊換侯論、換選將，這都是民進黨最高興見到的，第三則是一定要破壞藍白團結跟合作，綠營用這三招打到2024年1月24日，即便傷害台灣也在所不惜，只要破壞國民黨團結或是製造藍白對立就可以勝選，這是台灣的悲哀。

朱立倫也呼籲黨內同志，「千萬不要中計」，去年5月提名桃園、台北的市長候選時，民進黨搞得招數一模一樣，現在又再複製一次而已，大家要團結不要中招受影響，靠著團隊戰贏得2024。