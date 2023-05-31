「世界無菸日」，50餘家長冒著風雨前往立院陳情。（陳鴻偉翻攝）

新修的煙防法日前通過，但有家長質疑，內文明訂加熱菸上市時，必需進行「健康風險評估審查」才能販售，但流傳最廣、銷售最普遍也最毒的紙菸，卻沒有這項規定，為此50多名家長及民眾，在31日「世界無菸日」前往立法院衛福陳情，強調要讓「最毒的紙菸早日在台灣消失！」、「讓世界無菸日不再是幻想！」

陳情團體及家長在31日「世界無菸日」冒著風雨，前往立院陳情，他們沿途播放歌曲「你好毒」，想要凸顯出燃燒之後的紙菸，會製造出超級可怕的二手煙，其中的有毒物質超過幾百種，更有70多種有致癌性，他們強調，二手煙害早被世界衛生組織列為最可怕的空氣汙染源之一，新修的煙防法更該好好管制。

發起「紙菸你好毒」陳情活動的新北市志工家長協會理事長何若萍質疑，新版菸害防制法，只針對加熱菸品，實行所謂的「健康風險評估審查」，反觀對紙菸卻沒有任何要求，製造二手煙最多的紙菸，隨時隨地就可以上市，造成的健康風險及危害更是顯而易見。

何若萍帶領家長高喊：「世界要無菸先要審紙菸」，她強調，早在菸防法修法時，大家就曾多次走上街頭陳情，現在再次走上街頭，關鍵就是紐西蘭都可以立法禁售紙菸，為什麼台灣不行？

她指出，如果全面禁售紙菸非一蹴可及，那就要先禁止能輕易上市銷售的紙菸，既然菸防法修法時，加入健康風險評估審查，就不應該將紙菸排除在審查名單之外；唯有將紙菸納入健康風險評估，並且在通過評估審查後才能上市，這樣才能逐步減少紙菸所造成的二手煙害，讓台灣成為一個無二手煙害之島，也讓世界無菸日這一天，過得更有意義！

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