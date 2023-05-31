由新生代導演陳子揚編導的奇幻愛情電影《溟溟》，找來莫子儀、鄧九雲、葉穎及高英軒主演，其中以《咒》獲得台北電影獎最佳男配角的高英軒，飾演日劇時期顛沛流離、依附日本警官的台灣人，整部電影均以日語獻聲，且他與莫子儀是25年好友，同片演出卻沒有同框對戲，僅在前世有不同的羈絆，分別在兩個時代展現演技。

高英軒在《溟溟》電影中飾演日劇時代的青年，投靠姊姊生前所嫁的日本軍官維生，在姊姊過世後，他只能聽從日本軍官的命令為取代姊姊位置的女人送便當，把她當作是姊姊的投射，也註定了自己悲劇的命運。

為演出這個角色，高英軒全程展現流利日文，腔調及語速口說非常流利，他透露因為小時候喜歡看卡通，聽什麼就講什麼，但比起現在很多年輕人看韓劇學得流利的韓文比起來，笑說自己真的弱爆了。也透露因在拍攝《溟溟》時正同步在拍《咒》，沒有足夠的時間好好學日文，只能臨陣磨槍，反覆背誦日文老師的語調與發音。

《溟溟》中促成25年同窗好友莫子儀與高英軒首次在同部電影中合作，高英軒分享原本陳子揚希望他演的角色是莫子儀亦敵亦友的學弟，兩人在天文學領域中相互較勁，但看完劇本後，認為自己的生活狀態比較接近現在這個角色，因此極力說服與爭取。被問到沒有和老友同框飆戲會不會覺得可惜？高英軒說：「我們從成年到熟齡，已經一路都有相伴了，如果因為這樣會惋惜，我就不會去爭取我演出的這個角色了。」