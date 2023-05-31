美國聯邦眾議院程序委員會今天晚間以7票贊成、6票反對，通過提高債務上限協商法案，形同在保守派強烈反對之下通過第一關重大考驗，明天晚間將進行全院表決。

法新社報導，國會必須在6月5日前通過共和、民主兩黨的債限協議，這項協議原則同意提高債限門檻2年，以確保美國不會違約。

美國共和黨籍眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）和民主黨籍總統拜登（Joe Biden）上週末就多達99頁的「2023年財政責任法案」（Fiscal Responsibility Act of 2023）達成共識，同意削減聯邦支出並提高債務上限至2025年後，令華府鬆了一口氣。

保守派對此協議感到憤怒，因為他們已同意眾院共和黨人上月通過的一項法案，但此次協議中減少的支出遠低於當時的法案內容，而共和黨領袖正四處奔波，設法讓這份協議通過委員會表決。

這項協議法案今天在程序委員會（Rules Committee）看似遇阻，因為委員們打算進行辯論，所幸最後以7票贊成、6票反對通過，明晚將由眾院議員進行全院投票，因此明天的表決才是成敗關鍵。

在程序委員會投下反對票的委員包括2名極右翼共和黨人羅伊（Chip Roy）和諾曼（Ralph Norman），另有4名民主黨人投下反對票。愈來愈多批評者允諾將在全體投票中反對這項協議。

羅伊今天上午在極端保守派「自由黨團」（Freedom Caucus）召開的記者會中表示：「每一位共和黨人都應投票反對這項協議，這是一份糟糕的協議。沒有人派我們來這裡再多借4兆美元，卻沒得到一丁點回報。」

麥卡錫在國會與記者簡短交流時說，「我不確定大家關切的是法案中的什麼內容」，但表示「有信心」法案會獲得通過。

北卡羅來納州共和黨人畢紹普（Dan Bishop）則表示，他對麥卡錫信心為「零」，並揚言要拉他下台，怪罪麥卡錫在協議內容上「撒謊」。（譯者：張茗喧/核稿：劉文瑜）1120531