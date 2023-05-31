全球最大的鏈條供應商-桂盟（5306）集團今（31）日股東會改選新一屆董事會成員，由吳盈進續任董事長。桂盟對今年底至明年初起可能出現的景氣回升保持樂觀審慎態度，桂盟將射出三支箭，蓄勢等待疫後復甦！

吳盈進表示，桂盟在充滿挑戰的2022年繳出亮眼成績單，2022年合併營收71.2億元，稅後純益19.2億元，EPS達15.26元，毛利率高達47.8％，更創下歷史新高!

吳盈進細數桂盟在2022年的成績單，除了獲利維持高檔，毛利率創下歷史新高，更是天下雜誌調查2000大製造業中，獲利率第37名；此外，桂盟於台灣國際品牌評選更進步至第23名，品牌價值達8,300萬美元，是台灣自行車零件公司之最！

桂盟完成台灣廠區及深圳廠區碳盤查並取得第三方認證，用以推動永續發展目標；在國際評比機構Sustainalytics對ESG的風險評比上，桂盟更是取得全球自行車產業最佳成績!

桂盟在營收及獲利自2019年至2021年已連續3年創下歷史新高，而2022年第四季起自行車行業雖然開始出現終端市場庫存過多而開始進行景氣調整，桂盟總經理吳瑞章仍對於今年底至明年初起可能出現的景氣回升，保持樂觀審慎的看法。

他說，市場庫存的堆壘是從入門與中階車款開始，再擴展至部份高階車款，但市場庫存也慢慢正在去化中，「估計到今年第四季或明年初，就可能會看到景氣逐步復甦。」

桂盟在這段景氣循環期間，將會持續進行產品開發、組織整合、優化產品組合等各項精實精進措施，同時也會在多個生產基地與銷售服務據點的基礎上，進一步調配集團資源到未來發展的重點區域，透過這些自我調整與投入，將會是未來推升桂盟營運向上最重要的動力。

吳盈進表示，桂盟一直致力於提升產品的附加價值，包括掌握市場動態、自建銷售服務網路、對品質的堅持等各項措施，直接或間接的提升了桂盟整體的銷售平均單價與附加價值。

除了對原有的鏈條本業持續看好外，吳盈進也提到，桂盟一直很關注自行車的電動化（e化）與智能化（i化）趨勢，未來的桂盟，將從單一鏈條零件供應廠商進階成為更多元的零件、結合e化與i化準系統供應，真正達到一站購足。

尤其是在自行車產業最重要的歐洲市場，桂盟也加大加深布局，除了已增加物流倉庫空間，進一步提升歐洲地區的補修市場物流效率；二是於歐洲推進電動自行車零配件業務與服務網絡，未來也將會推廣至全球電動自行車；三是於歐陸新設各式自行車零配件銷售的服務據點，就地服務歐洲客戶即時需求。相信在這三支箭的帶動下，桂盟將會在疫後蛻變而出。