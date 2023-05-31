順天（5525）建設董事長柯興樹今（31）日在股東會上指出，隨著平均地權條例修法即將上路，限制預售屋轉讓及私法人購買住宅改採許可制，並嚴懲炒房，今年起國內房市剛性需求當道，新建預售市場將回到「價穩量平」的格局！

順天建設2022年營收54.07億元，EPS2.39元。今日股東會順利通過2.1元股利配發案，內含1.5元股息與0.6元股票股利。

展望未來，順天建設總經理林丙申表示，住宅市場未來仍以剛性需求為主軸，目前各地缺工情況仍普遍，新建預售市場不動產價格無回落空間，未來營建業的獲利能力，則是在於「成本控制」。

順天建設今年預計完工入帳案，包括台中市北區「順天謙華」總銷43億元、台中潭子區「順天豐華」總銷22億元，以及部份「順天景美」案入帳。

此外，台中七期「順天經貿廣場」商辦大樓及順天環匯不動產租賃，每年約可貢獻1億元的業外收益！

順天目前銷售與興建中的個案，包括台中單元三「ONE 33」、北屯區14期「KING’S ROAD」、太平區「順天緮華」，總銷合計156億元；今年下半年將推出總銷33億元的危老案「太平新光大樓+別墅案」。

法人表示，順天今年有多建案將完工入帳，營收有機會挑戰70億元，獲利優於去年可期。