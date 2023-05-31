搶攻夏日餐飲商機，台北寒舍艾美酒店探索廚房於6月7日至7月27日止，推出「炎夏盛宴」活動，主打澎湖直送的海鮮料理、霸氣澎湃松葉蟹海鮮桶、中東串燒、巴西燒烤，以及繽紛的芒果季甜品。活動期間晚餐菜色升級不加價，主廚推薦包含澎湖小卷鮑魚米線湯、鹽烤澎湖海石斑、土耳其辛香烤羊肉、巴西肉桂糖烤鳳梨與火炙嫩烤沙朗牛等，炎炎夏日啖海鮮、吃燒烤，大快朵頤地享受海陸盛宴。探索廚房每位成人平日午晚餐1,690元+10％、假日午晚餐1,890元+10％。

探索廚房主廚嚴選新鮮的澎湖海鮮，運用多元的烹調手法，變化出令人食指大動的精彩佳餚，包括「澎湖小卷鮑魚米線湯」鮮美湯底搭配彈牙小卷與新鮮鮑魚，米線滿盈海鮮的鮮甜，令人著迷。「澎湖蛤蜊絲瓜」鮮美的澎湖蛤蜊搭配清香翠甜的絲瓜，清爽滋味喚醒夏天的味蕾。「鹽烤澎湖海石斑」烤魚外皮帶有微鹹的滋味，魚肉則保留了自然的甘甜，令人垂涎。「金瓜鮮蚵炒米粉」Q彈的米粉搭配鮮蚵、鮮蝦與魷魚等豐盛食材，風味獨特又具飽足感。另外，特別推薦奢華又霸氣的「松葉蟹海鮮桶」，裡面有松葉蟹腳、鮮蝦、淡菜與蟹腳等海鮮，豪邁饗宴享受大海的澎湃滋味。

從美國重金引進Robata爐烤設備，將無國界爐烤文化延伸至自助餐檯，展現燒烤料理的熱情魅力。即日起爐烤檯區菜色全新升級，以中東串燒與巴西燒烤為主題，特別推薦「土耳其辛香烤羊肉」高溫炭烤下羊肉油脂與中東香料的香氣互相結合，充滿異國風味。「巴西肉桂烤鳳梨」新鮮的土鳳梨以肉桂和糖等調味，火烤後香甜可口又解油膩。「火炙嫩烤沙朗牛」以溫火慢烤的烹飪方式鎖住肉質水份，鮮嫩的口感讓人一口接一口，餐廳亦提供「自動生啤機」無限暢飲，冰涼爽口，熱情暢饗歡聚時刻。另外，甜點櫃同步推出芒果季系列甜品，包含芒果雪花糕、鮮芒果泡芙、芒果生乳蛋糕捲與椰香芒果米布丁等，金黃色彩的甜蜜滋味充滿夏日氣息。

【禁止酒駕。未滿十八歲者禁止飲酒】