台鐵局年度盛事、第八屆「鐵路便當節」，將於6月9日起至6月12日在台北車站多功能展演廳熱鬧登場。台鐵表示，去年鐵路便當節4天營收高達653萬元，今年邀請42家國內外業者共同參與，創歷史新高，其中國外鐵道業者就從8家增加至13家，目標突破去年營業額，希望衝破700萬元。

2023年第八屆鐵路便當節以「啟程／享食／永續」為活動主題。推出兩款紀念酒、六大主題系列商品及多項好康優惠商品。台鐵說，首次登場的台鐵火車扭蛋為該屆便當節活動的一大特色，共計22款，其中包含7款迴力功能車頭（特別版藍皮列車）及15款站點車廂，每顆扭蛋售價100元，每日限量供應。

此外，凡活動期間於便當節活動現場「台鐵夢工場」櫃位消費滿1,288元，憑當日消費發票即可參加驚喜扭蛋活動一次，消費滿1,688元即可獲得兩次扭蛋機會，單筆發票最多可轉兩次扭蛋，且發票餘額不可累計，扭蛋數量有限，贈完為止。

此外，台鐵說，為慶祝台鐵136周年，特別推出「台鐵經典車站紀念酒」，在活動現場「台鐵夢工場」櫃位購買2組紀念酒，即可獲贈質感親膚簡約毛巾1條（價值新台幣199元，數量有限贈完為止）；並推出外型為亮眼橘色，R136柴電機車頭造型陳年高粱酒，絕對是送禮及自用的經典首選。 台鐵說，在活動現場「台鐵夢工場」櫃位購買扇庫「停車再開」提袋，前50名即可獲贈「彰化扇形車庫百週年紀念特刊」1本。更有台鐵熱銷經典造型一卡通搭配抱枕等多項組合優惠，在網路商店錯過「名片式車票造型一卡通」預購的朋友亦請留意，在展場還有收藏名片式車票造型一卡通的機會。

為「永續」見證世代的永續經營，台鐵也推出退役車款的紀念商品，首次與知名紙雕作家合作開發的DT668、CT124及CT273共三款立體卡片，以精湛手藝真實重現蒸汽火車細緻構造，絕對值得鐵道迷珍藏。