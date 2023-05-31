Gogoro宣布旗下電池交換平台Gogoro Network突破54萬電動機車用戶數，同時自明（6月1日）起新增「自由省519」及「自由省819」兩個全新電池服務資費方案，讓自由省資費級距更完整，搭配動態折價、遞延折扣與免費性能提升服務，讓用戶騎多少、花多少，都超值。

Gogoro表示，目前已於全台佈建逾2500個GoStation站點、1萬2000個機櫃、已投放超過110萬顆智慧電池，每日支援逾40萬次電池交換次數。除了新增兩個全新「自由省519」及「自由省819」電池服務資費方案外，同時祭出新購車限時優惠，自6月1日起至12月31日入手Gogoro或PBGN（Powered by Gogoro Network）之二顆電池（含以上）任一款全新智慧電動機車，如當月選擇「高用量自由省969」或「高用量自由省1269」電池服務資費方案，即加贈電池使用費折抵金1000 元，相當於每月多享近530公里免費騎。

以今年第一季來看，已有超過五成Gogoro Network新用戶訂閱「自由省」電池資費方案，依據實際電池使用量計費，怎麼騎、怎麼省，都由自己掌握。6月1日起將在Gogoro Network現行自由省319方案的基礎上，新增「自由省519」及「自由省819」方案（適用於二顆電池），為車主提供更彈性靈活的選項，騎乘更輕鬆自在。