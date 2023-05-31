麋先生聖皓。（相信音樂提供）

麋先生喆安。（相信音樂提供）

麋先生小B。（相信音樂提供）

麋先生以諾。（相信音樂提供）

麋先生逸凡。（相信音樂提供）

金曲樂團麋先生成軍邁向第10年，將於7月8日在台北流行音樂中心舉辦《十年之後．浪漫之前》演唱會。3日中午曝光的演唱會廣告也搶先透露新歌訊息，驚喜連發，談到這次的演唱會主題，聖皓鬼靈精怪說：「其實我們團算是比較肉麻的那種，像是摟摟抱抱開玩笑都OK！」他們聚在一起鬼點子也特別多，除了討論音樂外，當時也給了今年3月新婚的以諾很多求婚建議，聖皓爆笑說：「結果他都沒採納！」

問起團員間為彼此做過最浪漫的事，他們則異口同聲說：「從我們認識以來10年了，只要是團員生日，我們一定排除萬難會聚在一起，都沒特別先約好，是有個默契在，只要是我們5個其中一個人生日，大家絕對會到齊，我們覺得還滿難得的！」

麋先生由主唱聖皓、吉他手喆安、吉他手小B、貝斯手以諾和鼓手逸凡組成，自學生時代就一起玩音樂，彼此感情深厚，出道第一張專輯《馬戲團運動》就勇奪金曲獎最佳樂團。他們爆發式的舞台魅力、細膩卻痛快的創作力，迅速在各大音樂祭和校園間竄紅，網上更流傳「聽過麋先生現場必圈粉」的說法，可見麋先生的堅強實力和強大氣勢，稱霸上百場世界各地的音樂節舞台。

麋先生近年來從點擊近千萬的〈嗜愛動物〉、〈長成什麼樣子算愛情〉到《模仿犯》主題曲〈一種說法〉，都悄悄埋藏一些浪漫因子，去年底更締造《WE 我們的十年演唱會》3分鐘5000張門票秒殺的紀錄，立下新的里程碑，聖皓賣關子說：「我們在去年高流演出時，可以說是把麋先生第一個10年做了一個很好的註解，接下來幾個10年，我們要前往的方向都和這次演唱會的名稱《十年之後．浪漫之前》很有關聯，歌迷們可以好好期待！除了新專輯越來越完整外，這次演唱會保證一定會搶先聽到新歌，是麋先生沒有出現過的風格！」

麋先生將先飛往五月天在北京鳥巢的《諾亞方舟10周年進化復刻版》演唱會擔任開場嘉賓，6月中新加坡CLANG克朗音樂節熱力開唱。《十年之後．浪漫之前》演唱會6月10日中午12點在拓元售票系統開賣。