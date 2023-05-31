SKY-HI（右）新歌找來ØZI一起合作，並到台北取景拍MV。（avex提供）

日本饒舌歌手日高光啓（SKY-HI）公開新曲〈Dream Out Loud feat. ØZI〉，攜手嘻哈好友ØZI跨海合唱，兩人更在台北合體拍攝MV。此外，SKY-HI近期展開巡迴演唱會，ØZI還特別現身東京場力挺，擔任共演嘉賓。談起兩人的跨國友誼，ØZI笑稱是網友見面；SKY-HI則爆料兩人會一起喝酒、買同款褲子。

SKY-HI本次新曲找來日本知名音樂製作人KM製作、加上ØZI友情助陣，讓台灣粉絲驚喜不已。SKY-HI暢快抓耳的饒舌及押韻功力，加乘ØZI的歌詞與Flow，進一步提升了整首樂曲的層次感。值得一提的是，SKY-HI與ØZI也一起在台北拍攝了歌曲MV，兩人在迪化街、四四南村、華江社區等懷舊街景中唱跳，還邀請當地人入鏡，展現了無國界的音樂交流。

談到兩人合作的機緣，ØZI笑稱是認識了2、3年的「網友」，很開心這次終於見面合作歌曲；SKY-HI更暴露兩人偶爾會相約喝酒，還買了同件褲子，展現兩人跨國的好交情。〈Dream Out Loud feat. ØZI〉於5月31日全球同步數位公開，MV晚間6點正式上線。