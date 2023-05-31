有些人一旦愛上就會投入所有感情並付出一切，即使對方不領情也心甘情願，《摘星工廠》運勢專欄指出，巨蟹座、牡羊座、處女座遇到喜歡對象時，習慣全心全意付出，但往往對方不懂得珍惜，導致他們遍體鱗傷。

▍巨蟹座

巨蟹座的戀情容易向「苦情」的方向發展，因為總是無法改變沒自信和悲觀的個性。巨蟹座認為如想得到對方的心，哪怕必須付出許多心力也在所不惜，但往往猶如工具人般的無止盡付出，反而易讓戀人習慣並且忽視。

▍牡羊座

牡羊座談戀愛會不假思索投入全部感情，願意為對方做任何事情，他們認為這才是真誠的表現，或許一開始戀人會覺得牡羊座個性好又大方，但時間久了後，會習慣先讓牡羊座主動，對方則會變得被動，最後不去管牡羊座的感受。

▍處女座

處女座有把戀人寵壞的本事，這時他們會開啟「全職戀人」的模式，主動為雙方處理任何大小事，這種幹練會慢慢讓戀人安然接受，不去干涉。剛開始或許還會對他們心存感激，但是到最後戀人就會視為理所當然，不懂得珍惜。