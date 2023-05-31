兩性作家、網紅「口罩男」日前證實與結婚11年的老婆「曾樂兒」協議離婚中，不願多說分開的主因，而今（31日）週刊公開女方和黑帽男在街頭擁吻的照片，暗指這段婚姻被介入。稍早曾樂兒發文道歉，而口罩男將臉書大頭照換成全黑圖，網友紛紛留言替他打氣。

曾樂兒3月底被《鏡週刊》直擊與黑帽男街頭搭肩、勾手、親吻，兩人還一起返回女方住處，對此曾樂兒姊強調他們是很好的朋友。今（31日）上午，曾樂兒先透過限時動態表示：「真的很討厭看到就捕風捉影的人，等你們犯病再來告訴我是什麼感覺」，接著撂狠話：「再招惹我，我一定讓彼此難堪不已。」

不久後，曾樂兒換了一張黑白大頭貼，表示現在很疲累，消極地寫下：「我不需要任何人愛我，我只是需要發病時給我個擁抱」，更為婚變事件道歉：「我生病已經不是短期的事別再說我偷吃才生病，抱歉是生病後才幹這種事，不要一直當我是罪人。」面對外界的質疑聲，她坦言很想再回到從前真心的開懷大笑，但發現很難，自責「我只覺得自己自己是沒用的人」，負能量爆棚。

深陷綠帽疑雲的口罩男，今（31日）無預警把臉書大頭照換成全黑圖，間接表達內心的傷痛，但未寫下任何字句，死忠粉絲看了不忍，紛紛留言關心：「千言萬語，辛苦了」、「已經選擇了！就很希望你們能放下吧！各自安好」、「黑暗總會過去，黎明終會到來，加油」。

口罩男15日在臉書發文證實11年婚姻走到盡頭，「樂兒選擇用對我的不實指控來為我們最後的情分畫上句點，儘管我很心痛也很無奈，但我想了一整天，隨之起舞、唇槍舌戰並不能好好的解決問題。」他將一切交給司法辨明真相，也隔空向曾樂兒喊話，盼望她多愛惜身體、好好治療，不要為了爭一時輸贏而泯滅良知，亦拜託外界勿打擾曾樂兒。