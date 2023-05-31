北漂青年不容易，一名26歲的男網友分享，他在公股銀行工作，年薪80萬卻存不到10萬元，並逐一列出自己每個月的基本開銷，表示想找個副業增加收入，引起網友熱烈討論，不少人建議原PO可以戒菸＋省伙食費，1年至少可以多存6萬。

一名26歲的男網友近日在Dcard上分享，他在一間公股銀行工作，年薪80萬元，至今存款卻不到10萬，每月房租8000、水電費1000、通勤費1500、伙食費1萬5000、菸費3000元，孝親費＋貸款1萬，薪水扣除基本開銷以後，每個月能存2萬就要偷笑了。

原PO表示，以他目前的狀況，很難出國旅遊，看著居住在台北的同事，或是有家人幫忙出買房頭期款的人，就會滿滿的羨慕，心中也會出現巨大的負能量。不過，他暫時沒有想要辭掉公股銀行這份工作，但想要找個副業來增加收入。

貼文引起網友討論，不少人建議原PO可以省錢，舉例來說戒菸的話，每年至少可以省下3萬6000元，而且伙食費1個月1萬5000也太多了，每個月省個2000元，一年就可以省2萬4000元，兩項加起來就可以省6萬元。

對此，男網友回應說，他目前比較想知道怎麼開源，而不是節流，因為存錢的同時，還是很希望維持一定的生活品質，但他會盡量減少抽菸。

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