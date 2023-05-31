富采股東會出席率68.38%，順利改選第二屆董事(含五名獨立董事)，九位順利當選，以友達(2409)彭(又又)浪獲得最高票，以及友達代表人林雨潔、晶元董座范進雍、隆達總經理唐修穆；五席獨董為沈維民、沈顯和、王偉臣、許恩得、鄒純忻。會後也將召開董事會，即將出爐新任富采董事長，外界預估將由彭(又又)浪掌舵。

針對股東關心富采LED發展，富采李秉傑會中說明，當時mini Led發展過程中也經歷許多挑戰，最終也成功，但和OLED競爭時一直有成本挑戰，而手機向上走到IC產品，對mini發展上的衝擊，仍有優弱勢，富采mini應用上需要發揮優勢，公司有較多著墨，雖然景氣拖累消費性產品，但公司仍持續增加應用。富采也投資在Micro Led上，chip非常小將有更好優勢，短期便能看到不少應用，年底也將試量產，未來有機會在車用發展優勢；Micro Led初期第一階段五千套片產量做第一部測試，當中不少人疑慮技術能否達到量產需要，公司會在不同應用中先做測試，未來才能再更需要高可靠度、高信賴性領域做測試，後續仍會面臨Micro Led產品單價較高問題，因為需求較少而使單價位高，不過後續國際化，推廣需求擴大發展下，可望把成本下降。

李董更強調，要達到適當成本，重點是要讓成本比售價低很多，目前無法判定初期量能能否貢獻營運，但是需發展更大產能的測試產地，未來可望將投資額持續擴大。

董座李秉傑會後也表示，富采第二季業績可望比首季好些，但整個市場需求仍不佳，尤其大陸景氣不振。而隨著Mini LED客戶新機種量產出貨、傳統旺季、年底備貨帶動下，今年第三季可望再顯著勝於第二季表現，而第四季狀況目前說不準。李董也指出，看好2024年及2025年車用產品需求。