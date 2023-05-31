民進黨創黨黨員抗議！喊大安區力挺自家人謝佩芬 「這理由」簡舒培暫時不適合 @ChinaTimes ​

民進黨近來立委徵召區提名不斷，近日傳出民進黨中央屬意與社民黨台北市議員苗博雅合作，再度引發黨內掀鍋，家住大安區的78歲創黨黨員鍾朝雄一行人，今在中執會前到黨中央陳情，認為應該要提拔自己人。力挺上屆代表民進黨參選落選的現任民進黨國際部主任謝佩芬是最適合人選。

上週在黨內炸鍋的中正萬華區爭議，擬改提在地議員吳沛憶後，爭議可望落幕，但是一波未平一波又起，這次大安區除了謝佩芬、台北市議員簡舒培都也有意參選，現卻傳出民進黨中央屬意與社民黨台北市議員苗博雅合作，引發各界論戰。

鍾朝雄指出，自己是創黨黨員，也是大安區的居民，對民進黨的大方向都很支持，惟大安區立委提名，應該要提拔自己人。他也肯定苗柏雅表現，但如果黨沒人才可以提名她，又或許入黨後下屆還可以考慮。

他說，如果地方沒有好人才，那就可以支持其他人，但大安區有謝佩芬，上一次選舉成績很好，又有誠信，去年也沒有選議員，讓人感動，像這樣的人才，黨要愛護、要提拔。

對於簡舒培，鍾朝雄說，他也是在文山、大安區市議員檢簡舒培的顧問，但簡剛連任議員，黨有「誠信條款」，所以還是謝佩芬比較適合，如果謝佩芬沒意願，那就也可以支持苗博雅，自己沒有私人的交情因素，就是希望黨好。