音樂人「春艷」將於西班牙春之聲音樂節登台開唱。（文化部提供）

台灣新生代台語創作樂團「百合花」、音樂人「春艷」將於西班牙春之聲音樂節登台開唱。兩組風格強烈的音樂人，將在巴塞隆納CCCB當代文化中心廣場的Day Pro舞台，以及巴塞隆納論壇公園（Parc del Fòrum）的Night Pro舞台演出，預計帶來4場演出。

駐西班牙代表處文化組表示，西班牙富有盛名的春之聲音樂節（Premavera Sound）以尖端音樂品味及優美的海港景觀聞名，每年約銷售20萬張門票以上，樂迷眾多。

「百合花」及「春艷」所參與的春之聲音樂節專業單元，是特別針對全球各地音樂產業買家規劃，票價不斐，今（2023）年專業人士票種已提前售罄，可見其受矚目程度。

春之聲音樂節是西班牙最具指標的流行音樂節，今年也邀請各界頂尖講者參與，開設一系列音樂產業專業論壇，也聚焦於音樂在影音平台如Netflix的應用，並邀請眾多音樂影集和電影商業應用音樂總監參與Primavera Pro單元。