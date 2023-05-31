台灣新生代台語創作樂團「百合花」、音樂人「春艷」將於西班牙春之聲音樂節登台開唱。兩組風格強烈的音樂人，將在巴塞隆納CCCB當代文化中心廣場的Day Pro舞台，以及巴塞隆納論壇公園（Parc del Fòrum）的Night Pro舞台演出，預計帶來4場演出。
駐西班牙代表處文化組表示，西班牙富有盛名的春之聲音樂節（Premavera Sound）以尖端音樂品味及優美的海港景觀聞名，每年約銷售20萬張門票以上，樂迷眾多。
「百合花」及「春艷」所參與的春之聲音樂節專業單元，是特別針對全球各地音樂產業買家規劃，票價不斐，今（2023）年專業人士票種已提前售罄，可見其受矚目程度。
春之聲音樂節是西班牙最具指標的流行音樂節，今年也邀請各界頂尖講者參與，開設一系列音樂產業專業論壇，也聚焦於音樂在影音平台如Netflix的應用，並邀請眾多音樂影集和電影商業應用音樂總監參與Primavera Pro單元。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。