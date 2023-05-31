日本參議院全體會議今天通過核電機組可實質延役等的包裹修法，鬆綁從2011年福島核子事故後規定的服役60年上限。不滿修法的民眾則在場外高呼「勿忘福島核子事故」表達抗議。

綜合日本放送協會（NHK）、朝日新聞及讀賣新聞等報導，修法前的原子爐等規制法規定，核電機組原則服役40年，若獲原子力規制委員會（類似台灣的原子能委員會）許可的話，最長可延役20年，總計最長服役年限60年。

這項規定是在日本2011年發生福島第一核電廠核子事故後，當時在野、現在執政的自民黨與公明黨都同意下通過。

今天參議院通過的包裹修法總共修正5法，分別是電氣事業法、原子爐等規制法、原子力基本法、用過核燃料再處理法，及可再生能源特別措施法。

修法將核電機組因接受審查、法院命令及行政指導等造成的停機時間排除在服役年限內，因此未來核電機組實質服役年限有可能超過60年。

修法也規定核電機組從服役起算30年後，每10年內必須確認機器及設備老舊狀況並制訂管理計畫，且須獲原子力規制委員會批准。修法還明確規定將活用核電廠達成穩定供電及實現脫碳社會。

不過，反對修法的市民團體等人今天聚集國會議事堂外抗議，一名環保團體成員說，這次修法是以「國家責任義務」協助核能產業，大幅轉向重返核能，且不論是在眾議院還是參議院，修法討論都只花了約一個月時間，並未進行充分審議。

在場抗議民眾朝國會議事堂方向高喊「勿忘福島核子事故」、「反對重返核電廠」等口號，表達反對修法之意。