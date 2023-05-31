統一證券表示，去年受俄烏戰爭及Fed鷹派升息影響，全球金融市場波動劇烈，呈現股債雙殺局面，惟統一證券股票自營交易團隊靈活運用空方工具，以降低投資組合之損益波動。

不過，甩開去年股市大幅回檔、交投冷清之陰霾，國內券商今年來營運也隨多方資金回籠而漸入佳境，統一證今年4月稅後純益6,886.5萬元、每股稅後純益（EPS）0.047元；累計今年前四月稅後純益5.26億元、EPS 0.362元，較去年同期的虧損0.34元順利轉虧為盈。

此外，承銷業務方面，統一證去年全年主辦案11件、協辦案37件，承銷總金額46.13億元，業界排名第九名，而今年預計在股市熱度回溫下，公司上市櫃意願增高，將帶動承銷業務轉佳，看好今年表現有高機率可望勝過去年。

統一證券31日股東會出席股數為9億7,615萬187股，占已發行股份總數67.05％，會中通過三項議案，包含：111年度營業報告書暨合併及個體財務報表案、111年度盈餘分配案，以及公司章程修正案。

公司章程修正案方面，系修正公司章程第13條，根據金管會「公司治理3.0-永續發展藍圖」第一點推動董事會成員多元化：實收資本額瘩100億元以上及金融保險業之上市櫃公司自113年起設置獨立董事席次不得少於董事席次之三分之一，及半數以上獨立董事連續任期不得逾三屆。