宏碁子公司倚天酷碁（2432）今（31）日正式在創新板上市交易，以承銷價26元掛牌，並隨即以漲停開出紅盤。看好下半年市況可望回暖，倚天酷碁對後市營運動能樂觀，其今年前四個月累計營收為5.52億元，年增23.54％ 、再創新高。

董事長高樹國表示，由兩家公司結合而成的倚天酷碁，原各自在產業有一定優勢，倚天科技過去在軟、硬體都有很深厚的研發實力，至於酷碁則是從宏碁的電腦周邊產品分割出來，以「酷」代表很多創意的發想，因此才能推出像是智慧佛珠、電競座艙、到現在的ebii電輔自行車等產品。

總經理鍾逸鈞表示，倚天酷碁旗下含括電腦周邊、衣著箱包（Acer Apparel）及智慧移動（eMobility）等三大業務範疇，分別代表了最新的微趨勢，未來都會變成大趨勢。雖然電腦業目前正處於調整階段，但下半年需求回溫後可望有不錯的發揮，至於衣著箱包是彰顯個人生活風格的產品、是一種剛性需求。

另個人微型騎乘的產品則是今年的重點發展項目，推出後備受年輕世代好評，其中電動滑板車更已銷售至36個國家，今年第一季出貨量即逾1.5萬輛，相當於去年全年度的出貨量表現，上半年並可望突破3萬輛，營運動能相當可觀。整體來看，倚天酷碁下半年的業務和產品發展都非常樂觀。

鍾逸鈞並預期，在AI、大數據、ESG概念以及宏碁集團的資源整合優勢下，不論是電動輔助自行車ebii、電動滑板車、eKinekt酷騎桌、運用永續再生材質製作Vero包袋產品系列，都可望持續推升公司營運動能，為倚天酷碁獲利表現再創新猷。