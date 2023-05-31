《快一秒的他》導演山下敦弘。（北影提供）

《快一秒的他》編劇宮藤官九郎。（北影提供）

2023台北電影節5月31日公布重量級星光來襲，年度話題日片《快一秒的他》將在北影獻映，導演山下敦弘、編劇宮藤官九郎及男主角岡田將生也宣布攜手登台跟影迷面對面，是疫情過後影展再度邀請來的重磅海外嘉賓。

《快一秒的他》改編自導演陳玉勳2020年原創電影《消失的情人節》，邀集演技派帥哥男星岡田將生、新生代大勢女星清原果耶飾演一快一慢的男女，承襲原作描繪兩人在消失的一天，彼此經歷的奇幻愛戀，且故事舞台搬至古城京都，全片輕復古元素引爆浪漫氛圍。

《快一秒的他》將於台北電影節舉行台灣首映，山下敦弘、宮藤官九郎及岡田將生確定出席6月23日中山堂放映場次。山下敦弘2019年曾擔任北影招牌獎項之一的國際新導演競賽決選評審，他表示：「非常榮幸今年能帶新作參與台北電影節，更記得當初看完《消失的情人節》馬上想著『好想去台灣啊！』假如台灣觀眾看完《快一秒的他》後冒出『好想去京都啊！』的想法，我一定會非常開心。」

此外，北影今年還精選來自各國佳作，包括改編暢銷同名小說的《一個人的朝聖》、獲2022坎城影展評審團獎的《回不去的那座山》及對當代求關注社會有犀利批判的《我恨我自己》，還有道出女性生育壓力的《她和他的女兒》等片，多重口味供影迷選擇。