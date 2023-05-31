日前一名會計系畢業的男網友抱怨，當會計師的薪水不如預期，社會地位也很低，直呼「人生重來不會再念會計」，但有另一名20多歲念會計系的男子表示，他就是靠會計達到年薪120萬、脫離階級複製，他說，「再讓他選一次，仍會選會計系。」

原PO前天（29日）於論壇《Dcard》指出，從小家裡經濟狀況不好，父親在外欠一屁股債，母親一人扛家計，日子過得非常辛苦，他知道自己數理較弱，所以在大學選填系所時，從文組的科系下手，當時別人建議他念會計系，畢業後不愁找不到工作。

原PO表示，對會計沒有特別熱忱也不討厭，大學4年成績一般，畢業後他申請學貸又念了研究所，取得會計師執照，進入四大會計事務所之一的公司工作，看到第一個季報的薪資，讓他眼睛為之一亮。

原PO說，後來他的客戶用年薪120萬招攬他，雖和醫學系、牙醫系、電資系等系所相比，年薪還是不多，但對當時年僅20多歲的他來說，是想也不敢想的數字，也夠他養家，過稍微奢侈的生活，「若讓我再選一次，我還是會毫不猶豫選會計系。」

貼文曝光，網友也留言，「會計本來就沒那麼差」、「會計系真的是成績不好的人，翻身的好捷徑，我看過一堆靠讀會計系刷上年薪百萬行列」、「會計系相對於其他系所，對於肯努力的人來說，是可以出頭天的沒錯」、「選會計系真的不虧，去四大練個幾年掛理級出來，出來業界找到百萬年薪的工作不難」。