LUXGEN於今日發表導入全新世代純粹亮點設計語彙與最新世代數位駕駛介面的U6 NEO，LUXGEN董事長左自生也藉機公布未來產品規劃。

LUXGEN U6 NEO這次升級從裡子到面子，重新詮釋U6的獨特魅力，車頭承襲與新世代電動車款相同的「純粹亮點」家族設計語彙，純粹亮點懸浮式水箱護罩結合全新薄型雙箭式LED頭燈，雙L造型意象再融合大氣簡約的品牌銘牌更顯霸氣時尚，形塑出獨一無二、自帶亮點的新潮代休旅。

新升級的人因介面LUXGEN THINK+ 5.0則是透過兩大主流車載系統手機媒介服務的導入，讓手機連動功能超級輕鬆簡單，無論是導航或聽音樂都可隨插即操作；全新10.25吋隨心奔放的數位儀表板設計－極智炫彩儀錶板，車主可依據顏色變換並快速分辨車輛動態，包含藍色－Normal Mode（預設開機模式）、綠色－ECO Mode（節能模式）、紅色－SPORT Mode（運動化模式），直覺式的面板設計可讓駕駛更加易讀專注。

在車室空間上，LUXGEN U6 NEO不僅擁有高彈性機能空間可滿足大小乘載需求，更大量運用品牌識別中代表對駕馭與生活樂趣追求的熱情紅車縫線鋪陳，呼應極智炫彩儀錶板的運動化模式，再以兼具高級感與輕盈細緻的類麂皮LUXGEN CARE座椅，突顯運動跑旅的熱血風格。

LUXGEN董事長左自生表示，現正緊鑼密鼓地於台灣各地區設置充電設施，但考量初期各地佈建的進度不一，品牌將階段性地採取汽油與新能源雙動力系統併行的策略，幫助不同縣市與用車型態的國人逐步跨入純電未來，並呼應近年持續成長的休旅車市場，分別針對SUV、CUV級距布局兩種動力的產品，以滿足不同類型消費者的用車需求。

隨著U6 NEO的加入，未來LUXGEN針對大家庭與大空間需求的車主，有車長4725 mm、具備樂活福祉多元機能、七人座最高性價比的旗艦多功能休旅URX NEO；以及上市前即受到各界矚目、車長4700 mm，目標讓純電交通真正普及的新世代純電休旅n⁷；而針對小家庭與訴求車身尺碼適中、個性化的族群，也有車長4630 mm、價格平易近人但空間、性能皆超越同級的全新U6 NEO，以及陸續開發中的新能源產品。LUXGEN期待能以全產品線換代為起點，整合裕隆集團水平資源，逐步打造能完整滿足油、電消費者需求，更加多元、開放化的智慧移動服務平台。

新推出的「U6 NEO極智勁速版」（正式售價75.8萬）及「U6 NEO環景勁化版」（正式售價83.8萬）兩款車型，除了此次升級的項目外，U6 NEO更擁有超越同級的最富空間、202匹的最勁馬力，以及結合AR View+360度環景／AR底盤透視／無盲點車側影像輔助等在內的安全科技，U6 NEO以破壞性價格挑戰國產CUV最高性價比。

上市期間再限量推出100台「U6 NEO RAYS勁階版」，標配專屬RAYS 19吋鍛造鋁圈，僅9公斤的六幅式設計，不僅讓視覺增添運動跑格化，也為車主帶來更靈活輕盈、更極致的駕控樂趣，限量勁階價84.8萬（原售價86.8萬），再加碼升級歐風雙彩車色（價值1.5萬），優惠總價值逾10萬元，就等您一起大步跨界。