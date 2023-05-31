中颱瑪娃暴風圈中心目前在鵝鑾鼻東方海面，向北轉北北東移動，暴風圈影響巴士海峽及台灣東南部海面，逐漸進入台灣東北部海面，台北市政府表示，北市從今日清晨開始出現間歇性大雨，主要較大雨勢集中在文山、南港山區，最大時雨量為貓空站(32.5毫米)，最大的24小時累積雨量是南港茶製廠站(146毫米)，預期較大雨勢仍會持續到明(1)日，中央氣象局也已對台北市發布大雨特報。

此外，今10時起，大屯山站已測到10級強陣風、第二強於平等里站達7級強陣風，平地數個行政區測站(天母站、石牌站、內湖站、臺灣大學站、國三S016K站)也測到最大陣風6級，預計強陣風仍將持續至明(1)日，呼籲市民朋友還是盡量避免前往山區或水域活動。

氣象局分析，11時瑪娃颱風中心位置在台北東南方約510公里處，以時速13公里向北北東行進，7級暴風半徑300公里。至明日將沿太平洋高壓勢力邊緣往北北東轉東北方行進，整體強度開始減弱，7級風半徑開始縮小，預估中央氣象局今日20時將解除海上警報，2日則減弱為輕颱並往東北方逐漸遠離。