2023後龍西瓜節即將登場。（謝明俊攝）

2023後龍西瓜節即將登場，後龍鎮長謝清輝歡迎全國民眾同來後龍吃好瓜看好秀。（謝明俊攝）

2023後龍西瓜節即將登場，苗栗縣副縣長鄧桂菊歡迎全國民眾同來後龍吃好瓜看好秀。（謝明俊攝）

2023後龍西瓜節即將登場，後龍鎮長謝清輝等率先體驗吃西瓜。（謝明俊攝）

後龍知名大西瓜即將進入盛產期，今年西瓜都有產銷履歷可掃瞄參加抽獎。（謝明俊攝）

2023後龍西瓜節即將登場，苗栗縣副縣長鄧桂菊、後龍鎮長謝清輝等歡迎全國民眾同來後龍吃好瓜看好秀。（謝明俊攝）

品質優良的後龍西瓜即將進入盛產期，為了讓更多人享用又沙又甜的後龍西瓜，後龍鎮公所將在6月10日舉辦2023後龍西瓜節「藝起吃西瓜」活動，特別邀請國際知名的火舞團體「即將成真火舞團」，帶來令人驚艷的親子火舞劇「珍火馬戲團」表演，讓親子遊客們共同享受後龍西瓜的美味和藝術文化饗宴。

後龍鎮公所表示，考量氣溫及人潮，今年的西瓜節首度移師後龍鎮公所廣場，並在當晚的活動中，特別邀請到全國知名，並受邀到中國春晚、達人秀，以及許多知名藝術節演出的火舞團體「即將成真火舞團」，並帶來令人驚艷的親子火舞劇「珍火馬戲團」表演。

後龍鎮長謝清輝表示，一邊吃西瓜一邊欣賞老少咸宜，精彩的火舞劇，是再好不過的享受，這場演出將帶給鄉親和遊客們，視覺上的震撼和驚喜。除此之外，10日當天從下午2點起，也將展開一系列的音樂演出、趣味互動遊戲，以及宣導活動，包含由後龍鎮公所政風室辦理的廉政宣導及話劇表演，加強宣導廉政小常識給民眾，讓大家在品嚐西瓜的同時，享受優質音樂表演的樂趣，並且也可以長知識，收穫滿滿喔。

此外，活動現場還設有農產市集，展售後龍鎮的農特產品，藉此提高後龍鎮的能見度，並促進夏日濱海旅遊的活絡。後龍鎮公所誠摯邀請各地遊客鄉親前來參加後龍西瓜節活動，一同品味後龍西瓜的獨特風味，欣賞精彩的藝術表演，享受不同的夏日盛會。

後龍鎮公所也表示，為鼓勵民眾多多購買後龍西瓜，今年同樣會推出「瓜開好禮」活動，民眾購買西瓜後，用手機掃描「防偽標章」上的QRCode，並登錄個人資料後即可參加抽獎，活動期間從6月1日至30日止，預計7月份辦理直播抽獎，獎項包括全聯禮券2000元10份，以及全聯禮券200元150份。歡迎消費者來買瓜吃瓜，以實際行動支持在地農產品。