Aaron Judge home runs on May 30th 2022: 18



Aaron Judge home runs on May 30th 2023: 18 pic.twitter.com/bbsj9y9frG — gabe (@PlayoffTanaka_) May 31, 2023

展開西岸之旅的洋基開局相當順遂，今（31日）繼續在水手主場上演煙火秀，團隊擊出3發全壘打，包含「法官」賈吉（Aaron Judge）本賽季第18轟、連續3天都有開轟紀錄，火力強大的洋基得分再度衝破雙位數，終場10比2大勝水手，近期4連勝到手。

洋基迅速展開攻勢，奇納法勒法（Isiah Kiner-Falefa）敲出帶有2分打點安打，首局便取得3比0領先，沃普（Anthony Volpe）3局再補上決定勝果的三分炮，艾倫（Greg Allen）也以本季首轟加入這場盛宴，但提到全壘打，就不得不提開轟數居美聯第一的賈吉，7局他從水手後援投手麥考漢（Darren McCaughan）手中敲出的陽春彈，是他本季第18轟，也是本次系列賽的第3轟。

賈吉此戰3打數敲1安，獲得2次保送，打下1分打點，巧合的是，這是賈吉本季第46場出賽，去年他敲出第18轟時，正好也是在第46場比賽、5月31日時（台灣時間）寫下，苦主則是光芒投手波切（Colin Poche），今年賈吉因傷缺席了11場比賽，仍以4支全壘打差距領先美聯各家好手。

洋基先發左投柯特斯（Nestor Cortes）獲得大量分數支援，但投起來仍不輕鬆，花了多達101才吃完5局，投出6K、3保送，只丟掉2分，依然拿下本季第5勝，柯特斯本季續航力出現問題，在5局以及5局後的自責分率為14.67，是所有大聯盟投手當中最差的。