總統府昨（30）日下午公布4名大法官提名人選，分別是最高法院法官蔡彩貞、監察院祕書長朱富美、台大法律系教授陳忠五及律師尤伯祥，但這份名單卻讓各界議論紛紛，國民黨台北市議員李彥秀也酸，總統蔡英文的司法改革承諾徹底破產後，如今已經完全不演了。

李彥秀今日在臉書表示，總統府昨日公布的4位大法官被提名人，全都與民進黨關係深厚，「不僅有廢死律師，還有卡管教授，一片綠油油，司法制衡以及作為憲法最後堡壘功能已經完全喪失」。

李彥秀指出，蔡英文身為法律人，不僅曾在大學法律系任教，過去還喊出「司法改革」、「重拾人民對司法信心」等口號，但台灣公民人權聯盟籌備處今年3月公布「司法信心年度民意調查」，僅30.4％的民眾滿意這4年的司法改革，相信司法公正的民眾更只有34.9％。

「蔡英文的司法改革承諾徹底破產，現在更完全不演了！」李彥秀酸，蔡英文在任期僅剩不到1年的情況下，不問制度、不問道德、只看顏色，提名備受爭議的大法官人選，靠的就是民進黨的完全執政。

李彥秀痛斥，此次的被提名人一字排開，根本就是對中華民國司法體系最大的羞辱，「蔡英文與民進黨，就是破壞司法公信的歷史罪人，歷史會記錄下這個恥辱之日」。