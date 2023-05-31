近日泰國發生擄人事件，臉書粉專「Global Anti Scam Org 全球反詐騙組織」發聲明說，組織目前可透露2起個案，一個是大陸擁有百萬粉絲的女網紅，在曼谷一間酒吧被下藥，醒來就已經被擄到KK園區，遭到詐騙集團性侵、軟禁，目前正努力營救；另一位則是台灣旅客，同樣是在曼谷被下藥，被擄到緬甸老街，受害者嘗試從4樓逃脫，結果摔傷癱瘓，正在醫院接受治療中。

臉書粉專「Global Anti Scam Org 全球反詐騙組織」昨天發聲明說，這2天鬧得沸沸揚揚的泰國擄人事件，組織目前能透露的僅2個案，第一個是大陸一名擁有百萬粉絲的女網紅，在曼谷某知名酒吧被下藥，隔天醒來人已經在KK園區，根據他們目前接獲的訊息，這位女網紅已不幸被詐騙集團性侵、軟禁，組織正努力營救。

粉專「Global Anti Scam Org 全球反詐騙組織」表示，另一名個案則是一位來自台灣的旅客，在曼谷停留5天期間遭下藥，醒來已經在緬甸老街，緬甸園區要求他支付5萬元美金（折合新台幣153.6萬元）（的贖金，否則就要加入詐騙集團，從事詐騙行為，而該個案因為不願意從事詐騙活動，嘗試從4樓逃脫，但不幸摔傷，導致癱瘓，目前正在緬甸的醫院接受治療。

粉專「Global Anti Scam Org 全球反詐騙組織」呼籲，民眾到泰國旅遊務必要注意安全，避免造成遺憾。

【本文由Global Anti Scam Org 全球反詐騙組織授權】

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