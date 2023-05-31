晶圓代工廠台積電今天壓盤，終場下跌1.41%，收在558元；鴻海跌0.47%，收106.5元；聯電今天走勢多在盤下狹幅整理，尾盤翻紅小漲0.39%，收在51.8元。

美股漲跌互見 台股早盤拉回整理
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