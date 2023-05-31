台股今天開低走低，權值股台積電及人工智慧（AI）概念股走弱，指數盤中失守16500點大關，隨MSCI（明晟）半年度調整將於收盤後生效，最後一盤爆出1439億元大量，終場加權指數收在16578.96點，下跌43.78點，成交金額新台幣4090.39億元。