晶圓代工廠台積電今天壓盤，終場下跌1.41%，收在558元；鴻海跌0.47%，收106.5元；聯電今天走勢多在盤下狹幅整理，尾盤翻紅小漲0.39%，收在51.8元。
MSCI調整生效 台股尾盤爆量收跌43點
台股今天開低走低，權值股台積電及人工智慧（AI）概念股走弱，指數盤中失守16500點大關，隨MSCI（明晟）半年度調整將於收盤後生效，最後一盤爆出1439億元大量，終場加權指數收在16578.96點，下跌43.78點，成交金額新台幣4090.39億元。
台股今天開低走低，權值股台積電及人工智慧（AI）概念股走弱，指數盤中失守16500點大關，隨MSCI（明晟）半年度調整將於收盤後生效，最後一盤爆出1439億元大量，終場加權指數收在16578.96點，下跌43.78點，成交金額新台幣4090.39億元。
晶圓代工廠台積電今天壓盤，終場下跌1.41%，收在558元；鴻海跌0.47%，收106.5元；聯電今天走勢多在盤下狹幅整理，尾盤翻紅小漲0.39%，收在51.8元。
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