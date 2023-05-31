嘉義科學園區獲行政院核定之後，加上亞洲無人機AI創新應用研發中心、以及中埔、水上等產業園區的助攻，產業可望為嘉義帶來更多人口紅利，清景麟建築團隊關連企業清揚國際，位於嘉義縣治特區的新案「清景麟．嘉科」，31日動土，鎖定2房和3房首購和首換族群，預定今年下半年開賣，最快2025年完工交屋。

清景麟建築團隊關連企業清揚國際，位於嘉義縣治特區新案「清景麟．嘉科」，31日動土，清揚國際銷售處副總謝宗澂表示，嘉義近年來建設開發不斷，受到各界關注的嘉義科學園區，今年5月由行政院長陳建仁主持開工動土典禮，相對於過去開發科學園區至少需花10年，才能讓廠商進駐，嘉義科學園區採取園區開發與建廠招商，同步進行，將加快開發時程，引進產業人口。

謝宗澂指出，嘉義近年來建設開發不斷，除了嘉義科學園區之外，還有中埔、水上等產業園區進行中、以及已核定的民雄鐵路高架化綜合規畫評估案、嘉科實驗中學的推動等，加上亞洲無人機AI創新應用研發中心等，更多面向的產業內涵，帶動嘉義產業升級，盼陸續招商設廠後，吸引全台甚至國際科技人才來「嘉」就業生活，帶動周遭食衣育樂的消費水準，為嘉義縣帶進經濟、觀光等加乘的多重效益。

他說，以竹科、南科發展前例，帶動的不只是產業與就業，也是區域生活的利多，嘉義科學園區也是全台第一座與高鐵最近距離的科學園區，鄰近縣治特區，並與故宮南院、嘉義長庚醫院相鄰，結合周邊區域既有生活圈，形成具備產業就業、生活機能與藝文觀光的完整特區，此一優勢也吸引建商紛紛購地推案。

謝宗澂表示，看好嘉義科學園區開發、以及產業發展前景，清揚國際2021年底，向台糖標得縣治特區1,295坪建地，推出「清景麟．嘉科」，規劃興建176戶2到3房的住宅大樓，預定今年下半年進場預售，目前尚未訂定售價。

他說，由於基地鄰近嘉義縣政府與嘉義縣棒球場，同時擁有長庚醫療特區、高鐵特區，區域生活機能充足，完整學區、商店林立、近82快速道路與國道1號交通便利，勢必吸引當地購屋、就業人口以及想卡位馬稠後、嘉義科學園區的置產客進駐。