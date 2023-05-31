大眾投控（3701）子公司大眾電腦（FIC）於今（31）日宣布，與芬蘭知名車載AR（擴增實境）軟體供應商Basemark，合作開發汽車MR（混合實境）解決方案。雙方合作將為汽車品牌業者與Tier 1的汽車供應商，提供完整的MR應用解決方案，在汽車智慧駕駛座艙中一起提供令人驚豔的MR應用和沉浸式體驗。

隨著汽車智能化，車內的顯示屏尺寸需求越來越大，如何在車輛行駛中有效與安全地提供駕駛者全面性的車內即時訊息與道路環境警示提醒，會是車前裝設計階段的一大挑戰。為能提供更優質與安全的行車體驗，透過道路環境警告與路線導航等重要訊息直接成像在擋風玻璃上，駕駛者將不必再低頭注視察看車內所有相關訊息，只需將行車目光專注於前方道路，HUD虛實AR成像將提供即時道路安全警示訊息，引導駕駛者輕鬆體驗舒適與安全的行車駕馭旅程。

為能在行駛中體驗道路環境與行車中虛實結合的AR擴增實境和MR混合實境成像，需提供大面積覆蓋的虛擬成像環境技術、高精密距離感測技術、與高亮度顯示成像效果技術。Basemark為一家專業的MR成像研發設計公司，透過雙方技術合作，將大幅提升FIC AR HUD產品成像技術的質量與效果。

大眾電腦為汽車產業的Tier 1一級供應商與汽車電子ODM製造商，提供智慧駕駛座艙高精密汽車電子產品研發設計製造，設計產品也於近年來屢次獲得國際獎項的創新肯定。其中AR HUD產品採用最難的LBS雷射技術，提供優質的行車視野，以及不受限於天氣的高對比度、高亮度豐富虛擬圖像。目前成像畫面角度以突破（FOV）20～50度、距離（VID）可達35公尺遠。

Basemark創辦人兼執行長Tero Sarkkinen期望，能有更多業者一起來了解AR與MR如何提升行車時的安全性與舒適性，並如何透過MR方案建立駕駛與汽車之間的信任關係。

大眾電腦前瞻事業部總經理狄建暉預期，透過此回的合作，將可推動雙方業務共同邁向成功的下一步。