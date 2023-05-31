設計系畢業的蔡憶婷透過大專就業學程找到團服設計工作，並在職場留任1年多。（蔡明亘攝）

勞動部勞動力發展署今年修訂「補助大專校院辦理就業學程計畫」，協助大三、大四生畢業後接軌職場，將職場體驗觀摩改為扎實工作崗位訓練，參訓期間則由雇主提供薪資。桃竹苗分署今年結合14間大專校院，推出45項學程，共1521個職缺，鼓勵大學生參與。健行科大數位多媒體設計系畢業生蔡憶婷，參加自媒體創作實務學程，學到就業所需核心職能，目前已在原公司留任1年多且能獨立處理業務。

今年24歲的蔡憶婷從小就喜歡畫畫與設計，就讀健行時聽到教師王柏智介紹自媒體創作實務學程，為增加設計實務工作經驗，她毫不考慮就報名選課。經校方協助，並在寒假進入玩美獨衣國際有限公司職場體驗，參與平面與團體服飾設計工作，這段經驗對她來說相當寶貴，學到如何與客戶溝通需求、文書處理排版及使用製圖工具。

蔡憶婷表示，透過學程共通課程專業教師的帶領，她也學到就業所需核心職能，包括職場人際關係經營、團隊協作與問題解決能力等，經2個月訓練後，她因為有實務經驗，畢業前就獲得被延攬留任機會，目前已在原公司留任1年多，且能獨立處理各項業務。

回憶參訓過程，蔡憶婷分享，原因缺乏實務經驗而對就業感到不安，藉由參加大專就業學程計畫後，讓她更深入瞭解業界工作流程，更清楚知道設計工作應該具備哪些技能，並透過學程補充自己的不足來應付職場所需。

健行科大教師王柏智提到，設計產業在招聘時，通常偏好即戰力人才，並根據作品集的數量和豐富度來評估求職者能力，大專就業學程計畫不僅能幫助學員累積實務經驗，也能拓展視野並充實作品集。

桃竹苗分署表示，112學年度大專就業學程結合14所大專院校參與，包括中原大學、中華大學、敏實科大、仁德醫專、玄奘大學、元培科大、明新科大、長庚科大、南亞技術學院、健行科大、國立聯合大學、開南大學、萬能科大與龍華科大，提出包括營建機電、數位資訊、醫療照顧、觀光餐旅及文化創意等10大領域、45項學程，共有1521個工作崗位職缺，鼓勵大三、大四學生參與，畢業後順利就業。

桃竹苗分署長林淑媛說，許多青年求職時常感到茫然，不確定適合哪種工作或是否能勝任，為協助青年瞭解自身專業與職場契合度，分署補助各大專校院推動就業學程計畫，幫助大專生提升職涯規畫能力和增加競爭力，此計畫已推行逾10年，為使青年的技能更貼合業界需求，今年特別將過去的職場體驗觀摩，改成更實際的工作崗位訓練，讓學生在學期間就提早進入業界實習並給予工資。

林淑媛表示，藉由做中學的扎實訓練模式，不僅提高青年參訓意願，減少學用落差，企業也能從中受益，接觸優秀人才並提前培訓，有效留住人才並推動組織發展。若工作崗位訓練職缺屬於重點產業，企業將可獲得每人最高7.2萬元補助，學生在畢業後被留任，也有獎勵金1萬元可領，歡迎有意參訓大專就業學程計畫且符合畢業前2年的在校生資格者，透過學校選課報名，相關資訊可洽各校系辦公室或至桃竹苗分署官網或電洽訓練推廣科03-4855368-1306、1307、1308查詢。