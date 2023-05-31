烏克蘭國家交響樂團將於今年9月11日至9月13日首次來台北中南巡演，全團具有百年歷史的重要文化，成就歷史遺產價值的使命，更能超越戰火的衝突，透過指尖上的樂音，宛如用生命奏出每個音符的悠揚及跳躍，讓台灣聽見烏克蘭的堅定與勇氣，陪伴每位聆聽的心靈旅者。

烏克蘭國家交響樂團於1918年11月由烏克蘭部長議會決策創立，其卓越超群的演奏實力，譽為東歐首屈一指的交響樂團，以風格廣泛以演奏富有民族精神的烏克蘭傳統曲目而聞名，其中亦不乏國際著名古典樂曲，憑藉溫暖且豐富的詮釋驚豔國際樂壇。

烏克蘭國家交響樂團將為台灣聽眾帶來兩套曲目，其中更特別選曲烏克蘭作曲家的創作，展現獨特韌性的烏克蘭音樂文化。一套是烏克蘭作曲家馬克西姆別列佐夫斯基的《G大調第二號交響曲》、樂聖貝多芬的《第四號鋼琴協奏曲》，樂風充滿濃郁浪漫且溫和平靜，以及芬蘭國寶級作曲家西貝流士的《第一號交響曲》，充滿濃郁的民族情緒，以傾聽芬蘭大眾訴求和表達政治抗爭作為主旋律，終曲悲傷的曲調黯淡而輝煌，如同道出烏克蘭人民的心聲與訴求。

另一套曲目則是燦爛而優雅的蕭邦《第一號鋼琴協奏曲》，李斯特以烏克蘭民族英雄馬澤帕為靈感譜寫的《馬澤帕》交響詩，以及烏克蘭作曲家里亞托申斯基的交響敘事曲《格拉奇娜》，創作中儘管一度受到蘇聯比劃阻撓，依然堅持用音樂捍衛人權。

此次音樂會由多次帶領烏克蘭國家交響樂團奪得獎項的首席指揮佛洛迪米爾希連科引領樂團演出，攜手魯賓斯坦國際鋼琴大賽冠軍鋼琴家安東尼貝里舍夫斯基，擔任本場音樂會協奏曲演奏。

自1993年以來，烏克蘭國家交響樂團已發行逾上百張的錄製專輯，屢獲國際獎項肯定，團樂輝煌名聲亦使其經常受邀至世界巡演，曾合作的國際知名作曲家是不勝枚舉，舉凡傳奇鋼琴家阿圖爾魯賓斯坦、世紀小提琴家耶胡迪梅紐因、歌劇天后卡芭葉、當今第一男高音佛瑞茲、世界級國寶安德烈波伽利，以及世界三大男高音中的卡列拉斯和多明哥等的讚賞和肯定。