TIMBERLAND三孔手工縫製船鞋煥新經典，並首度聯手BEAMS、BEAUTY ＆ YOUTH及plain-me，由其店員精心演繹多元風格的洗鍊感穿搭。（TIMBERLAND提供）

炎熱盛夏更新行頭，不僅衣櫃需要換季，鞋櫃也需以新面貌示人。鞋履品牌Dr. Martens以流行大勢奶茶色結合黃金70年代的復古風格釋出「2023夏季新品」，並引入全新Carrara皮革鞋面，為Jorge II懶人鞋、1461三孔鞋、Adrian流蘇樂福鞋三大鞋款注入獨到風尚。Timberland於春夏推出煥新經典的鞋履系列，承襲品牌正統的手工縫製工藝及堅實橡膠大底等標誌性元素，本季不僅再度釋出復古風格的深棕和酒紅兩個經典配色外，亦引入更和諧的夏日色調。

Dr. Martens今夏在經典的1461三孔馬汀鞋上結合全新「Carrara Pack」系列，選用未經特殊處理又具季節代表性的素褐色Carrara皮革，保留最原始的紋理、印記。隨穿著時間變化，皮革也會逐漸改變色澤、增加年歲的痕跡，展現其獨一無二的精彩面貌。

「Carrara Pack」系列推出經典「1461三孔鞋」及「Adrian流蘇樂福鞋」，兩款皆採用中性的馬汀大底，搭配象徵品牌精神的黃色沿條縫線，溫潤的奶茶配色鞋面結合低筒鞋型，完美揉合現代的率性俐落及70年代的復古質感，同時具有延長腿部線條的顯瘦視覺效果。

不愛綁鞋帶的懶人也可選「Jorge II懶人鞋」，以米白色麂皮結合本季靈魂Carrara皮革設計的時髦外型，選用質感復古金配件及4公分高的馬汀氣墊大底，搭配品牌代表性的黃色沿條縫線。同時配有具調節功能的鞋帶扣，不僅兼具輕盈舒適與實穿性，立體流線鞋型更顯潮度。

Timberland首度聯手BEAMS、BEAUTY ＆ YOUTH及plain-me，由其店員精心演繹多元風格的洗鍊感穿搭，重塑經典。本次搭配Timberland經典三孔帆船鞋，以紅色馬德拉斯格紋襯衫增加活力感，下身的短褲除單褶設計外，採用聚酯纖維混棉質的布料也是一大特徵，最後運用棒球帽和配件增添豐富度，呈現屬於現代的美式休閒風格。

把精神上的「BEAUTY」和永恆的「YOUTH」作為連結，協同經典地位不隨流行更迭的帆船鞋創造出正裝與休閒之間的平衡感。在現今球鞋文化相對繁盛的年代，帆船鞋的樸實無華與BEAUTY ＆ YOUTH的核心概念「Freedom Standard」不謀而合。本次選用休閒套裝為主軸，內裡搭配自家品牌Logo T將正式感往下調整，運用帆船鞋經典版型達到正式與休閒之間的平衡，並帶出夏季氛圍。