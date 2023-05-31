基隆市暖暖區去年發生土石流的地區，因為還沒做好水保，受災戶擔心颱風若帶來大雨，可能會讓舊事重演。（張志康攝）

基隆市暖暖區去年發生土石流的地區，因為還沒做好水保，受災戶擔心颱風若帶來大雨，可能會讓舊事重演。（張志康攝）

去年10月，基隆市受到尼莎颱風颱風外圍環流及東北季風共伴影響降下連日大雨，暖暖區暖暖街281巷發生土石流。發生迄今狀況仍未完全解決，受災戶擔心颱風逼近會舊事重演，30日向基隆市長謝國樑陳情，市府做出決議，將盡力協助受災戶。

暖暖街281巷的黃姓受災戶表示，去年土石流發生後，家中的家具全部受損，雖然土石已初步清除完畢，但最近中颱瑪娃逼近台灣，擔心會舊事重演。黃姓受災戶說，目前家中的家具是環保局提供的再生家具，家中的電視、電鍋、瓦斯爐等，多半是由善心人士贈送的，希望市府能夠提供協助，也希望不要再有災情發生。

暖暖里長陳建興表示，市府產發處雖然已經針對致災的山坡進行調查，但調查的報告出爐得等到今年9月，那時候颱風季都已經過了，希望市府能夠協助當地進行水保工作，以免住戶隨時提心吊膽。

受災戶30日在市議員陳冠羽陪同下向市府陳情，受災戶指出，目前部分邊溝土石還未清除，會影響排水動線，如果大雨來時，雨水會「直接衝進住家」，造成二次災害。

暖暖區長陳儒東指出，暖暖街281巷山坡的土地是私人的，且地主多達13人，災害現場從去年事件發生後，市府便已經先以救災的名義，針對山坡進行初步的水保工作。

陳儒東坦承，因為這片山坡是屬於私人土地，因此市府和區公所僅能將水導引到下方的排水溝，確保在一般情況下不會致災。但要一勞永逸，仍需由地主進行，後續市府將會協助地主完善山坡的水保設施。

另外，由於進入了颱風季節，陳儒東表示已經備妥660個砂包，也會密集注意天氣及雨量等狀況，住戶若有需要，可以向區公所索取。