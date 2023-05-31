台積電致力推動多元與共融職場，為更及時傾聽全球逾7萬名員工聲音，增設10個「晶園會議」與專屬意見蒐集系統，強化公司經營團隊與員工間的溝通。

台積電人力資源資深副總經理暨ESG委員會主席何麗梅在新出爐的ESG電子報中表示，台積電歡迎所有能使公司持續進步並永續經營的聲音，透過開放型管理模式營造多元共融的工作環境，吸引及留任志同道合的人才，與公司一起朝共同目標前進。

台積電指出，因應員工人數不斷成長且結構組成廣泛，秉持擁抱多元意見並營造共融工作場域的理念，在既有的13個廠區勞資會議外，以晶圓為諧音增設以組織為單位的「晶園會議」，透過調整勞資會議名稱，呈現公司與員工彼此協同合作的園地概念，提升溝通效能。

為使員工遴選的代表更有效率蒐集意見，台積電也同步建置專屬系統「晶園會議反映管道」，員工代表可視反映人意願以匿名或非匿名方式向業務單位傳遞意見且及時獲得回應，並於每季「晶園會議」與代表針對未決的意見進行雙向討論。

台積電表示，有別於以往僅出席會議聆聽公司營運狀況、福利活動或政策規章調整等單向溝通，「晶園會議」成為強化公司與員工互動關係的重要橋梁。累計已獲147則員工反饋做為精進管理的重要參考。

為鼓勵員工瞭解並於生活中實踐聯合國永續發展目標（SDGs），台積電還舉辦連續21天的永續日常體驗活動，讓員工透過簡單且具體的行動呼應「美好生活目標」，以建立永續思維、提升品格素養，估計有1萬6180人參與，激發逾74萬個永續行動靈感，一同驅動共好未來。（編輯：潘羿菁）1120531