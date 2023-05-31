中油為慶祝77周年並感謝消費者長期支持與愛護，宣布自有品牌「CUP&GO來速咖啡」舉辦「買咖啡送鳳梨」優惠活動。6月1日至4日到指定CUP&GO來速咖啡站點現場購買2杯大杯咖啡即贈1顆金鑽鳳梨，買10杯即贈1箱（10公斤重、約5～8顆），數量有限，送完為止。

此外，中油也從6月1日至30日推出國光牌賽車級機油「同品項指定商品買4送1」優惠活動回饋消費者，歡迎至全台直營加油站選購。

中油表示，身為國內油品市場領導品牌，深耕服務已77年，除穩定供應優質油品，更積極推廣優良多角化商品，長年以來為支持台灣在地農民、減輕農民負擔，多次協助推廣本土農產品。今年成立77周年慶活動第一波即推出「買CUP&GO來速咖啡送金鑽鳳梨」優惠活動，協助推廣本土金鑽鳳梨。

中油第二波周年慶優惠活動自6月5日起至6月8日止，「CUP&GO來速咖啡」推出大杯咖啡買2送1優惠（限同品項），顧客可至全台137間「CUP&GO來速咖啡」加油站現場購買或使用「中油Pay」行動購物線上購買，快揪親朋好友一起來享用瓜地馬拉香醇美味的單品咖啡。

中油指出，第一波配合買咖啡贈送金鑽鳳梨活動的站點，全台共有106站，可上中油全球資訊網／新聞廣場查詢；至於全台來速咖啡站點資訊也可至中油全球資訊網／產品與服務／多角化服務據點／來速咖啡據點查詢。