蕭美琴是在基督教科學箴言報舉行的早餐會上，提出上述看法。她表示，在美國前十大貿易夥伴中，台灣是唯一沒有避免雙重課稅的稅務協定，此結果導致台灣企業，包括許多正在美國投資的半導體產業業者，在美國繳的稅比其他外國投資者多很多，「這不公平」。

台美之間欠缺協議來避免雙重課稅，她表示，包括台積電（2330）在內的台灣企業發現這「非常麻煩」，是他們在美國進一步投資的阻礙。蕭美琴希望在接下來的台美貿易談判中，能涉及取消雙重徵稅的問題。她強調「目前這是我們重要的優先事項。」

不過，蕭美琴肯定「台美21世紀貿易倡議」近期達成一輪談判成功，她希望台美雙方能更進一步包括與更多貿易夥伴達成協議，希望台美貿易倡議協議能夠為未來更多全面性的協議奠定基礎，展現我們致力於高標準的貿易，且願意與其他想法相近的貿易夥伴達成協議。

蕭美琴指出，近期這一輪達成的協議不包含關稅的重要面向，她認為，台美雙方在貿易倡議必須邁向第二階段談判，「我們對此以自然、漸進的方式看待」。

蕭美琴並提到，台灣被拜登政府區域性貿易倡議「印太經濟架構」排除在外，從經濟角度以及台灣身為一個成熟的民主國家，台灣當然符合參與的資格，我們沒有被納入是非常令人失望的，將繼續提倡，持續尋求機會，不只是擁有穩健的雙邊合作關係，也要拓展至在區域和區域之外立足。

有評論認為，相較於賴清德，侯友宜對中國的立場更為「溫和」，或許會尋求兩岸關係問題上的折衷立場，對此，是否影響2024年大選結果？蕭美琴說，我們已經形成了保持台海現狀的共同意願，這是在台灣不同政黨的最大共同點，最終我們與美國的關係必須也是可持續的，無論政府更迭，在美國和台灣都是。

她表示，台灣人民渴望與美國和其他民主國家間維持良好關係，長期來看，我們確實有一個可持續的、穩定的國際遠景，無論台灣大選結果如何，都可以繼續下去。