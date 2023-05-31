輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳近期來台成為矚目焦點，身價超過1兆台幣「1兆男」的家庭成員也讓人好奇，他與妻子Lori婚後育有1子1女，長子黃勝斌（Spencer Huang）7年前曾回到台灣跟朋友一起合資經營酒吧，開業第一年就獲得《富比士》評比為亞洲最佳50間酒吧之一，台積電創辦人張忠謀還曾稱讚黃勝斌是一名「傑出的企業家」。不過現在酒吧已經易主，黃勝斌已回到美國目前擔任輝達產品經理。

黃勝斌擁有台美混血基因，帥氣臉龐、深邃五官，外型十分亮眼，他過去接受《東森新聞》採時表示，父親黃仁勳給予他的大部分是智慧，需要明確地找到自己的強項和弱點，這樣才能變得更好，剛開始每個人都是以興趣出發，但你必須學會去熱愛它。」、「父親教我永保好奇心」。

《東森新聞》指出，黃勝斌27歲時來台創業，和朋友一起開設酒吧，他遺傳到黃仁勳的創業頭腦，善用科技管理，像是設計APP管理產品庫存，以及利用大數據了解客群消費模式，酒吧成立第一年就入選《富比士》評選的亞洲50間最佳酒吧。不過該間酒吧現在已經易主，現任調酒師表示，已經換公司、換品牌，熱愛台灣的黃勝斌目前暫時回到美國，繼續勇敢追夢。

值得關注的是，黃仁勳2017年接受交大頒發名譽博士學位時，黃勝斌也到場觀禮祝福，台積電創辦人張忠謀致詞時，還稱讚當時27歲的黃勝斌是「傑出的企業家」。