鳳凰花開適逢畢業季，桃園市長張善政為防畢業即失業，指示勞動局要積極提供青年就業服務，他也要求青年局長侯佳齡當「青創代言人」，將青創團隊研究成果推介給各局處，就算過程有風險、結果不圓滿也免擔心，要讓年輕人在桃園勇敢創業，未來更順遂。

張善政說，近期他參加2所大學的畢業典禮，除了勉勵畢業生外，也注意到畢業季常有失業率提高的問題，指示市府團隊應注意青年就業需求，加強提供多元管道，輔導青年就業及創業。像是勞動局就業服務處輔導、媒合青年就業，並提供各項職訓服務，青年局扶植青年創業團隊等，強調創業道路艱辛，要讓年輕人勇於創業，提供更多在桃園創業的優勢。

張善政也提到，各局處應積極採納年輕人的創意，協助優秀的年輕人留在桃園發展，像是桃園推出的全新城市識別意象，就是採用桃園在地年輕設計師范筑宣的設計，讓年輕設計師從隧道裡走出來看見陽光，也讓各界看見他的才華，更讓家人轉為支持事業，是成功的故事。

張善政指示青年局長侯佳齡，要成為「創業年輕人的代言人」，積極向各局處推銷市府出錢輔導的青創團隊創意成果，讓各局處採納，幫助年輕人創業邁向成功的第一步，強調不要害怕風險，就算結果不圓滿他也不會苛責，希望年輕人在艱辛的創業路上，能在市府積極協助下一一克服並走得順遂，讓年輕人感受到桃園與其他縣市的差異。

青年局表示，青年局整合相關青年職涯資源，推出職涯課程、職場體驗、實務訓練與就業媒合的四合一服務，幫助青年媒合就業，今年預計和至少200家在地企業合作，提供800個工作職缺，幫助青年能夠順利就職。

勞動局表示，市府努力打造對青年友善的求職管道，除了畢業季各專場徵才活動，也推出創新產業人才培育訓練，今年有AI聊天機器人應用班、Python與OpenCV AI視覺應用班、無人機競速空拍證照班等，協助求職者因應數位轉型的浪潮。

勞動局針對青年求職，今年並辦理「青年安薪就業讚」提供就業獎勵，預計媒合超過5000人次；另外也提供「學習讚」及「證照讚」方案，補數參與推廣教育訓分及考取技術士證照，預計超過2000人受惠，其他還有上千個職業訓練機會以及履歷與職涯諮商服務。對於暫時還沒有找到工作的市民朋友，市府就服處也提供多元職業訓練班的課程，歷年訓後就業率皆達到75％以上。