頭份市斗煥幼兒園小朋友30日由斗煥里長謝喜松陪同參訪頭份市斗煥坪營區陸軍249旅。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市斗煥幼兒園小朋友30日參訪頭份市斗煥坪營區陸軍249旅。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市斗煥幼兒園小朋友30日參訪頭份市斗煥坪營區陸軍249旅。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市斗煥幼兒園小朋友30日參訪頭份市斗煥坪營區陸軍249旅，參觀國軍競技。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

為強化全民國防教育，促進地方軍民良性互動關係，頭份市斗煥坪營區陸軍步兵第249旅舉辦全民國防教育營區參訪活動，特別邀請頭份市斗煥幼兒園師生、家長及斗煥里長謝喜松里長等入營參訪，並安排迷彩偽裝體驗、T91步槍模擬射擊體驗、國軍戰鬥個裝和武器靜態陳展、綜合格鬥戰技表演等豐富多元活動，讓參訪師生進一步瞭解國軍勤訓精練成果，以及守護家園的決心與使命，另於活動結束，頒贈每位幼兒「一日國防小尖兵結訓證書」及「小小神射手」證書，活動全程圓滿、互動氣氛熱絡。

249旅上校政戰主任簡建元表示，深化學子全民國防教育，必須從小扎根，此次參訪活動於學童入營報到後，即進行迷彩偽裝及國旗塗裝體驗，並安排國防小常識、國旗介紹及有獎徵答活動，以寓教於樂方式，讓學童貼近國防事務，將全民國防理念、愛國信念扎根心中，奠定全民國防教育基石。

斗煥里長謝喜松表示，很榮幸促成本次全民國防參訪活動，以往國軍部隊與民眾之間有距離，除服役當兵外，鮮少有機會接觸國軍，希望透過此次參訪活動，讓各位家長及小朋友們，可以瞭解國軍平日訓練，不僅拉近軍民距離，深化學子愛國意識，更是非常棒的全民國防教育與互動學習體驗。

斗煥幼兒園長黃怡菁表示，十分感謝249旅用心的活動規劃安排，讓小朋友及家長們有機會參與很特別的全民國防教育活動，也進一步認識時時堅守崗位、守護國家安全的迷彩英雄，另活動全程透由每個節目互動體驗，將全民國防理念扎根至每位幼童的心中，期許小朋友們長大後，可以加入國軍，一起加入保國衛民的行列。