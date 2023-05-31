受疫情影響停辦3年，屏東東港龍舟賽將於今年端午節強勢回歸，今天東港鎮公所先行在龍舟賽場旁舉行龍舟開光點睛儀式。（謝佳潾攝）

受疫情影響停辦3年，屏東東港龍舟賽將於今年端午節強勢回歸，今天東港鎮公所先行在龍舟賽場旁舉行龍舟開光點睛儀式，全程由東隆宮遵循古禮辦理，鎮長黃禎祥表示，今年賽事為公開男女混合組採小型龍舟競賽，且為鼓勵選手還特別提高獎金，冠軍獎金20萬、亞軍15萬、季軍10萬。

東港鎮長黃禎祥指出，睽違3年，全屏唯一的龍舟賽事東港賽龍舟終於要在今年端午節強勢回歸，而為提升比賽刺激度，今年不同往年，只舉行公開組賽事，也就是男女混合組採12人制小型龍舟競賽，同時也限定報名隊伍16組，已全數報光。

此外，為鼓勵選手，黃禎祥說，今年也提高賽事獎金，冠軍獎金20萬、亞軍15萬、季軍10萬，第4名也有5萬、第5名則2萬，且共有2名，另完賽隊伍每隊奬勵金5000元，高額獎金等著選手抱回家。

黃禎祥表示，比賽時間就是6月22日端午節當天，賽場則在東港溪東港大橋及進德大橋間的250公尺河段，為此，公所今天先行在龍舟賽場旁舉行開光點晴儀式，祈求活動賽事得以平安順利。

龍舟開光點睛儀式全程由東隆宮遵循古禮辦理，早上8點東隆宮出動吹班、內司、班頭及轎班，迎請溫府千歲正金身來到東港溪堤防、也就是龍舟競賽場地坐鎮。

隨後由黃禎祥擔任主祭官、屏東縣議長周典論、副縣長黃國榮、縣議員方文正、劉孟君、許展維及東港鎮代表會主席陳春朝、副主席林清發等貴賓為陪祭官，在道長引導下，8位點睛官右手執筆、左手持開光鏡分別在每艘龍舟額頭、眼睛、鼻子、嘴巴、耳朵、龍身及龍尾等10個位置點上朱砂，保佑今年龍舟賽事圓滿平安，會後還撒喜糖、切發糕與現場鄉親分享喜悅。