馬來西亞反貪委員會證實，一馬發展公司（1MDB）弊案關鍵人物劉特佐助理紀國添（Kee Kok Thiam），被澳門政府遣返馬國後不到一個月去世。

紀國添為大馬在逃富商劉特佐最器重的得力干將，雖然沒有在一馬公司擔任要職，卻被劉特佐、曾屬於一馬發展公司的SRC國際公司（SRC International）前總執行長聶法依沙等委以重任，負責在幕後執行他們吩咐的各項任務。他曾被劉特佐要求，安排重要貴賓級待遇，招待沙地石油國際公司創辦人歐貝（Tarek Obaid）的兄弟拿瓦夫（Nawaf Obaid）。

值得注意的是，紀國添被曝光的其中兩項重要任務，包括被聶法依沙指示，將一筆款項匯入大馬前首相納吉（Najib Razak）在大馬銀行的戶頭；在2019年，紀國添銀行戶頭的152萬令吉也被有關當局凍結。

據馬來西亞媒體《星洲日報》周三（31日）引述受委律師事務所發布的聲明報導，指劉特佐助理紀國添在前天（29日），因中風在醫院逝世。聲明指出，紀國添家屬呼籲民眾不要對其死因妄加猜測，並讓家屬保有私人空間。當地另一家媒體《馬來郵報》（Malay Mail）也以一則訃告向反貪會求證後得到證實，紀國添已離世。反貪會發言人說，「我只能說是的，是他。但我不能再確認其他了。」

紀國添於2018年離境大馬，失踪五年被澳門當局遣返大馬。據大馬媒體《中國報》報導，紀國添因為在澳門逾期逗留而被遣送回國，他被捕前正籌備在柬埔寨從商；馬國政府當時並沒有接獲有關遣送紀國添回國的通知，而是通過國際刑警提供的情報，得知對方即將回國的消息。他於5月3日從澳門飛抵吉隆坡國際機場後，被反貪會官員發出拘捕令，要求他當天早上10點前往反貪會總部自首，以協助調查。

紀國添在錄口供時，證實曾在澳門與多名涉及一馬弊案在逃嫌犯會面，包括劉特佐、聶法依沙、劉特佐的親信陳金龍與唐敬誌等人。劉特佐也曾指示紀國添不要返回馬國為一馬弊案作證。反貪會向紀國添錄取口供後便將他釋放，並表示暫時不會提控他，但目前紀國添被指已不幸斃命。

《中國報》報導還指出，紀國添涉嫌通過一家名為Wright Shaw Limited的公司銀行戶頭，收受一馬公司和SRC國際的款項。大馬反貪會事後與新加坡商業事務局合作，凍結有關公司戶頭內的520萬美元。根據大馬反貪會消息人士透露，紀國添同意將本身在新加坡的資產交給馬國政府。有關紀國添在新加坡資產的調查報告已經完成，馬國當局已將報告交給總檢察署，以做下一步行動。