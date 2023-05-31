桃園市長張善政今日上午主持市政會議，頒發「昱泉機械起重工程有限公司捐贈本市社會救助金專戶50萬元感謝狀」。張善政表示，市府社會局時常會遇到許多需要急難救助的弱勢民眾，社會救助金專戶就更顯重要，感謝董事長許金泉捐贈50萬元，讓市府推動社會福利服務工作更加順利，希望藉由今日昱泉機械起重工程有限公司的善舉，未來能夠有更多善心企業一同響應。

由於昱泉機械起重工程有限公司董事長許金泉目前不在國內，因此今日由兒子許芫榤及兒媳魏瑀珮代表接受感謝狀。

社會局長陳寶民表示，市府推動各項社會福利及救助工作除了編列預算辦理外，來自民間的捐款也是政府照顧弱勢民眾的重要資源，桃園市政府社會救助金專戶正是提供有意行善的企業、團體及個人的一個捐款專戶，民眾及企業的愛心捐款用以協助各項社會福利推動，幫助弱勢家戶及需要幫助的人得以渡過困難。

陳寶民也說，桃園市社會救助金專戶及做好事公益平台接受民間企業及個人的善款，市府會由捐款人、社福及宗教團體、學者等代表組成管理委員會，妥善管理及運用各界善款。